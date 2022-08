Savona, firmato accordo Comune - Campus Universitario: al via anche una nuova laurea

di Redazione

Il sindaco Russo: "Il rapporto con il campus è strategico per la città, ha competenze, eccellenze ed è un incubatore di imprese innovative"

Firma il protocollo di Intesa tra Comune di Savona e Campus Universitario di savona. Questa mattina le firme del sindaco Marco Russo e del rettore Delfino. La collaborazione si muoverà su temi come le rinnovabili, l’efficientamento energetico, la riqualificazione urbana in logica di smart city, la promozione e il marketing territoriale.

Il sindaco Russo: "Il rapporto con il campus è strategico per Savona, ha competenze, eccellenze, è un incubatore di imprese innovative e quindi dobbiamo stringere sempre di più questo rapporto. Una convenzione che serve per avere una linea strategica, i progetti sono già in corso altri partiranno a breve "

Il rettore dell'Università Federico Delfino: "Grazie al confronto continuo con l'amministrazione comunale è stato valorizzata l'Università e di questo sono molto contento. Lo sviluppo della città passa anche attraverso l'innovazione e all'arrivo in città di molti giovani. Tanti corsi di studio consolidati negli anni, oggi questo è anche il luogo della sostenibilità anche sul turismo e sulla comunicazione territoriale. A settembre partirà la nuova laurea triennale: ingegneria dell'energia. Oltre a questi abbiamo temi legati alla salvaguardia del territorio ma anche scienze motorie. Ribadisco l'importanza di questa convenzione per progettare progetti operativi insieme, vogliamo essere di supporto alla città di Savona"