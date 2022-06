Santa Margherita, parata di motoscafi d'epoca per il tributo a Carlo Riva

di Marco Innocenti

Venerdì 3 giugno le imbarcazioni sfileranno sotto la Lanterna di Genova e sosteranno presso lo Yacht Club poi sabato proseguiranno verso La Spezia

Parata dei motoscafi italiani più glamour al mondo nel Golfo del Tigullio. In concomitanza con la Festa della Repubblica, infatti, va in scena a Santa Margherita Ligure la quarta edizione del Tributo a Carlo Riva. Un raduno fashion che vede protagonisti una ventina di "gioielli d'epoca" tra i più amati della storia della nautica a motore da diporto del Belpaese. L'evento di quest'anno celebra anche tre ricorrenze eccezionali per il Cantiere di Sarnico: i 180 anni della fondazione, i 60 anni dalla presentazione dell'iconico Aquarama e i 100 anni della nascita dell'Ingegner Riva. Principe dell'acqua, tra i nobili scafi ormeggiati nella modaiola località ligure, è il Bertram Riva 38', la cui storia particolare storia aggiunge ancora più fascino a linee e dettagli d'altri tempi.

"Fiore all'occhiello della flotta - ricordano gli organizzatori - la celeberrima 'Carlina', acquistata dall'ingegner Riva a metà degli anni Settanta e in precedenza di proprietà dell'amico Richard Bertram, è una barca unica e dal valore inestimabile". Organizzata dal "Riva Society Tigullio", quest'edizione della rassegna ruota intorno alla calata del porticciolo di Santa Margherita Ligure dove, per l'evento, è stato allestito un villaggio ospitalità.

Dopo una parata fashion a Portofino, con tappe a San Fruttuoso, Camogli e Punta Chiappa, prima del rientro di oggi prevista per gli equipaggi una competizione sportiva con diverse prove di abilità. Il programma della manifestazione, che si concluderà domenica 5 giugno, include numerosi spunti di interesse per gli appassionati del settore. Domani la pattuglia del mare da sogno partirà alla volta di Genova Porto Antico e Genova Boccadasse, per una sfilata sotto la Lanterna a cui seguirà una sosta presso la sede dello Yacht Club. Sabato, rotta a Levante: escursione-esibizione verso i cantieri Riva di La Spezia, con annessa parata davanti alle Cinque Terre e Porto Venere. Per la giornata conclusiva, le imbarcazioni parteciperanno al tradizionale Défilé d'Eleganza di Santa Margherita Ligure.