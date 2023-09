Santa Margherita Ligure, il sindaco Donadoni: "E' stata un'estate di divertimento e cultura"

Per Santa Margherita Ligure si è trattato di un'estate davvero soddisfacente, sia per quanto riguarda i numeri che per quanto riguarda eventi e proposta di servizi. Una macchina che ha funzionato veramente bene in tutte le sue componenti, per la soddisfazione del sindaco, Paolo Donadoni:

"Avevamo avuto un 2022 da record e il 2023 ha tenuto il passo. Credo che siano tutti contenti: albergatori, ristoratori, bar e spiagge, oltre a chi lavora con la balneazione. Peraltro anche quest'anno abbiamo confermato tutti i servizi di qualità legati al mare, come il battello per la pulizia, o alla corriera del mare per lasciare il mezzo proprio a casa. Una città che ha saputo essere accogliente per offrire uno standard di servizi elevati".

Click al video per l'intervista completa