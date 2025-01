Giorno della Memoria, seduta solenne in Consiglio regionale. Balleari: "Antisemitismo è tornato alla ribalta"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Seduta solenne del Consiglio Regionale della Liguria per non dimenticare il genocidio del popolo ebraico e le persecuzioni nei lager nazisti avvenuto durante la seconda Guerra Mondiale.

Cerimonia - Istituzioni locali e regionali si sono riunite questa mattina per la cerimonia dedicata al Giorno della Memoria, che viene celebrato ogni 27 gennaio L’orazione ufficiale è tenuta da Chiara Dogliotti, storica dell’Ilsrec. L’assemblea ricorda tutti coloro che, durante il secondo conflitto mondiale, furono perseguitati sulla base di discriminazioni di origine razziale, religiosa e politica.

Dice Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale Liguria: "Ricordare è il modo per restituire quello che è stato sottratto dalla barbarie nazista. Le Leggi Razziali sono state il punto più basso raggiunto dal nostro Paese. Dobbiamo mantenere la barra dritta sull'antisemitismo che, invece, sembra tornato alla ribalta - ha aggiunto Balleari - la parola 'antisemitismo' non deve esistere, l'attacco di Hamas dello scorso anno è stato significativo. Non posso esimermi dall'osservare, con estremo rammarico, che i sentimenti di odio, tra cui l'antisemitismo, ancora oggi serpeggino tra frange di fanatici, che si sentono legittimati a divulgare, con le espressioni, ma, ancor peggio, con le manifestazioni di violenza, talvolta bruciando simboli religiosi bandiere che rappresentano un intero popolo, quegli stessi impulsi che portarono ad istituire un progetto di sterminio, una 'soluzione finale', come venne a suo tempo definita dai gerarchi che la idearono e la organizzarono. Stiamo assistendo a una escalation di violenza e antisemitismo alla quale bisogna mettere un freno. Penso che siano strumentalizzazioni - ha concluso Balleari rispondendo in merito ad alcuni episodi di riferimenti al fascismo che hanno interessato Fratelli d'Italia - per bocca del nostro segretario e presidente del Consiglio è arrivata la condanna delle leggi razziali e non ci sono dubbi in tal senso".

Nella sua relazione, la ricercatrice di Ilsrec Chiara Dogliotti ha fatto riferimento alla figura di Liana Millu, giornalista pisana e insegnante in una scuola elementare di Livorno: "A seguito delle Leggi Razziali del 1938 perde entrambi i posti di lavoro. Cade in una condizione di precarietà che, nel giugno del 1940 la porta a trasferirsi a Genova. È qui che, dopo l'8 settembre 1943, Liana diventa un membro attivo della Resistenza. Entrata nell'Organizzazione "Otto", l'insegnante ha il delicato compito di comunicare informazioni e codici operativi, soprattutto facendo la spola tra la Val D’Aveto e il Veneto. Il suo impegno è bloccato nel marzo del 1944, quando, a Venezia, viene arrestata e deportata ad Auschwitz. Liana Millu arriva a definire le vessazioni nei lager “in qualche modo meno crudeli di quelle stabilite dalle Leggi Razziali, perché i nemici erano lì evidenti e si comportavano da tali, non erano ‘fratelli’ pronti a pugnalarti alle spalle”. Durante la prigionia, viene inizialmente contaminata dal clima di paura e violenza, fino a rendersi protagonista di scontri con altre prigioniere. Dopo un’attenta riflessione, Liana riesce a far prevalere la ragione all’istinto e decide di ‘restare umana’. Riesce a sopravvivere e a tornare in Italia, ma la drammatica esperienza segna la sua esistenza. Autrice di memorie, romanzi e racconti, tra cui “Il fumo di Birkenau” del 1947, Liana Millu muore a Genova, il 6 febbraio del 2005."

