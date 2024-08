Santa Margherita: Covo di Nord Est vince causa contro il governo per i danni da lockdown

Il Covo di Nord Est vince la causa contro il governo per i danni da lockdown. La prima sezione del Tribunale Civile di Genova ha accolto le ragioni di Stefano Rosina, titolare dello storico locale del Tigullio Occidentale, che aveva ricevuto un ristoro di 8mila euro contro gli 80mila andati in fumo per le restrizioni legate alla pandemia.

Lamberto Ferrara, il legale che ha intentato e vinto la causa, spiega al Secolo XIX: "Secondo me il governo proporrà appello, per cercare di evitare una serie di ricorsi. Abbiamo presentato ricorso sugli indennizzi. Lo Stato aveva indennizzato le aziende con rimborsi scansionati nel tempo, in base a un calcolo particolare. Ma non sufficiente a ripagare le spese. Il locale poi era aperto da un anno e ha ricevuto ottomila euro. Il giudice del tribunale di Genova, il dottor Paolo Gibelli, è stato molto coraggioso. Perché ha accolto la nostra richiesta condannando lo Stato a versare altri 32 mila euro. È una sentenza importante, che farà scuola".

Dopo la riapertura, nel restante periodo del 2020 il ristorante aveva fatturato 600 mila euro. Quindi ha sostenuto che nel periodo di chiusura avrebbe certamente fatturato altri 50 mila euro. L'Avvocatura dello Stato si era opposta. "Sappiamo che sicuramente il governo presenterà appello – aggiunge Stefano Rosina, titolare del ristorante – ma questa sentenza, la prima che accoglie una richiesta simile, è anche una testimonianza. Perché durante il Covid tutti siamo stati danneggiati, ma le aziende della ristorazione e dell'intrattenimento di più. Lo Stato deve tenerne conto. Vale anche come pro memoria per il governo. Prima c'era stata una mareggiata che ci aveva devastato i locali. Poi la chiusura per il Covid. Ci è stato proposto di fare questa causa e abbiamo subito aderito".