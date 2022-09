Sant'Olcese, minacce di morte alla sindaca Dante: messaggi di solidarietà dalla politica ligure

Sono arrivati celeri, immediati, i messaggi di solidarietà alla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante che ha ricevuto minacce di morte durante questa estate 2022. Tra le prime a esprimere vicinanza la sindaca collega Katia Piccardo, l'assessore regionale Ilaria Cavo e la consigliera comunale Cristina Lodi.

"Massima solidarietà alla collega Sindaca Sara Dante per le minacce ricevute. Quanto accaduto non può che essere definito come un gesto vile e meschino che, sono certa, non fermerà il suo impegno politico e l'azione amministrativa a sostegno del proprio territorio, per il bene dei propri cittadini e dell'intera comunità di Sant'Olcese", dice Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Genova Ponente (Liguria 02) che comprende parte delle province di Genova e Savona, dopo le vergognose minacce ricevute dalla Sindaca di Sant'Olcese. "Un caro abbraccio all'amica e collega Sindaca! Forza! Avanti con determinazione!", aggiunge Piccardo.

"Vicinanza e solidarietà alla sindaca Sara Dante di Sant'Olcese. Oggi la politica per le donne è sempre più terreno complesso e difficile ma, Sara, siamo con te❤. Per dare un segnale chi di dovere deve trovare il colpevole e punirlo. Solo con la Giustizia si ricompongono le cose. Forza Sara!", scrive su Facebook la consigliera dem Cristina Lodi.

"Vicinanza e solidarietà al sindaco di Sant'Olcese Sara Dante per le minacce di morte subite. Di certo le intimidazioni non fermeranno il suo impegno amministrativo e in politica" . Così l'assessore regionale alla Formazione e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, in seguito alle gravi minacce subite dal primo cittadino di Sant'Olcese.