Sanremo, somministrato per la prima volta in Liguria un innovativo farmaco contro la ipercolesterolemia

Per la prima volta in Liguria, tra le prime in Italia, è stato somministrato un nuovo farmaco contro la ipercolesterolemia a due pazienti dell'ospedale Borea di Sanremo. Si tratta di un medicinale innovativo in grado di ridurre notevolmente il rischio di mortalità nei pazienti cardiologici e che evita al paziente di assumere pillole tutti i giorni, ma di effettuare il trattamento solo ogni sei mesi

A ricevere la somministrazione sono stati due pazienti pilota di 62 e 65 anni, entrambi affetti da patologie cardiovascolari.