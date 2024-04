Sanremo: riqualificazione Pigna, 16,5 milioni da Pnrr e Regione

"Dopo troppi anni di attesa la Pigna di Sanremo potrà finalmente avere un nuovo volto. Siamo finalmente entrati nella fase operativa con diversi cantieri già ben avviati e altri pronti a partire". Lo ha dichiarato l'assessore regionale ligure all'Urbanistica e all'Edilizia, Marco Scajola oggi a Sanremo, nel corso di un sopralluogo sui primi cantieri del maxi progetto Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), nella Pigna di Sanremo.





Si parla di un investimento complessivo per oltre 16 milioni, a cui se ne aggiungeranno 13,5 di risorse private, per riqualificare e rigenerare il centro storico. Erano presenti anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, con l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e l'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini.





"Fin dall'inizio abbiamo creduto fortemente, insieme all'amministrazione comunale, in questo ambizioso progetto e siamo riusciti con un grandissimo lavoro congiunto a rispettarne i tempi imposti dal Pnrr - ha aggiunto Scajola -. L'obiettivo è di fare diventare questo quartiere un riferimento urbanistico, culturale e turistico non solo per Sanremo, ma per tutta la Regione".

"E' un momento di straordinaria importanza per la riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico di Sanremo - ha detto Biancheri -. I nostri uffici hanno svolto un grande lavoro per rispettare le scadenze del Pnrr: non era semplice arrivare all'affidamento degli appalti, una ventina per un importo complessivo di oltre 16 milioni. Il tutto considerando che con i progetti avviati dalla nostra amministrazione si devono gestire altri importanti investimenti, per un valore di circa 200 milioni".