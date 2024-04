Sanremo: Orientamenti, 180 studenti alla tappa dedicata alla florovivaistica

Bilancio soddisfacente per "Fiormenti", tappa di Orientamenti dedicata al settore florovivaistico, svoltasi Il 23 e il 24 aprile a Villa Ormond a Sanremo. Un’azione nata nel 2023 dall’ascolto dei bisogni espressi dal Tavolo della Floricoltura, durante gli incontri mensili con l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo, portati all’attenzione dell’assessore regionale alla Formazione, che si è attivato per collaborare all'organizzazione dell'evento.



Circa 180 ragazzi degli Istituti scolastici Cassini e Ruffini Aicardi hanno partecipato a questo evento che ha aperto loro una finestra sul mondo della floricoltura, un comparto storico in continua evoluzione, che ha fatto comprendere le opportunità di impiego, anche innovative, che ci sono in questo settore.



Un lavoro in stretta collaborazione tra Regione Liguria e Comune di Sanremo: "Con Fiormenti abbiamo dato a 180 studenti la possibilità di conoscere il mondo della floricoltura, comprendendone storia e dinamiche dalle voci degli esperti del settore - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Come Regione Liguria, attraverso Orientamenti, sosteniamo convintamente questa iniziativa, portata avanti dal Tavolo della Floricoltura di Sanremo, che mette in mostra un'eccellenza del nostro territorio a livello internazionale coinvolgendo chi dovrà portarne avanti valori e tradizione ovvero i più giovani".



"Una settimana davvero entusiasmante – aggiunge Livio Emanueli, responsabile della Fondazione Villa Ormond - oltre mille ragazzi sono confluiti in Villa per le attività didattiche organizzate da Fondazione in collaborazione con il Festival della Scienza, il Comune di Sanremo e altri partner qualificati. A questi si aggiungeranno i ragazzi che, nel weekend, parteciperanno alle animazioni gratuite che si svolgeranno in ogni angolo del parco. In particolare, Fiormenti, ha dato la possibilità a tantissimi studenti di aprire una finestra sulla floricoltura e sul grande mondo che gli ruota attorno fatto di storia, ma anche di grande innovazione”.