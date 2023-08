Sanremo: ok della giunta a nuova copertura mercato dei fiori

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato in linea tecnica il progetto di riqualificazione della copertura del Mercato dei Fiori, un intervento da 1,6 milioni finanziato da Regione Liguria grazie al fondo strategico che prevede il rifacimento della copertura dello stabile.

Si tratta del primo lotto di un'opera di ristrutturazione complessiva pluriennale divisa su più lotti, fino al 2025, del valore complessivo di circa 5 milioni, secondo una programmazione condivisa direttamente tra il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola.

Si parte quest'anno con il primo lotto, opere di ristrutturazione della copertura del Mercato dei Fiori, sostituzione dell'impermeabilizzazione con posa in opera di lamiera grecata e verifica e sostituzione delle parti ammalorate. L'intervento, oltre ad avere una ricaduta in termini di sicurezza, consentirà di superare le problematiche di infiltrazione che si verificano in caso di temporali. L'importo dei lavori del primo lotto è di 1,6 milioni di euro, da realizzare nel 2023 a seguito di approvazione della Regione entro ottobre 2023, con cofinanziamento del 7% da parte di Amaie Energia.

"Dal 2015 ad oggi stiamo portando avanti un piano di rigenerazione urbana straordinario sul Mercato dei Fiori - ha detto il sindaco - da edificio largamente sottoutilizzato e in gran parte in condizioni fatiscenti a struttura polivalente che ospita scuole nuove e che presto diverrà uno dei campus più grandi e moderni del territorio a disposizione di centinaia di ragazzi, con nuove palestre, spazi esterni e aree dedicate alla floricoltura e agli operatori del settore".

Per il governatore Toti "con questo progetto offriamo alla città di Sanremo un ampio intervento di rigenerazione urbana e miglioriamo la fruibilità della struttura del Mercato dei Fiori per tutti gli operatori del settore florovivaistico che lavorano su questo territorio, anche per valorizzare un settore che ricopre un ruolo di grande importanza nell'economia del Ponente e di tutta la Liguria".

Soddisfazione anche da parte di Marco Scajola: "Parliamo di un progetto di grandissimo valore non solo per Sanremo, ma per tutto il comprensorio".