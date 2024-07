Sanremo: neosindaco Mager apre all'opposizione, "Se un'idea è buona la accolgo, minoranza troverà in me interlocutore aperto"

"Una buona idea non ha matrice politica. Se un'idea è buona io l'accolgo, perché mi interessa fare il bene di Sanremo. Questo è il messaggio che lancio ai colleghi dell'opposizione. Voi troverete in me sempre un interlocutore aperto". Lo ha detto il neo eletto sindaco di Sanremo, l'avvocato Alessandro Mager (moderato indipendente con l'appoggio del centrosinistra), nel pomeriggio, nel corso del proprio intervento al primo Consiglio comunale della nuova Giunta, dopo le elezioni di giugno.

"Veniamo da una campagna elettorale molto animata in cui sono stati dibattuti temi di rilevante interesse pubblico - ha aggiunto -. Su taluni di questi c'era addirittura condivisione. Ci riferiamo naturalmente al problema dei rifiuti, dell'arredo urbano e degli asfalti". "Il ballottaggio è stato molto equilibrato - ha affermato il sindaco -. Al di là che sono sempre stato aperto alla discussione, in questo caso sono consapevole che questa minoranza rappresenta una percentuale importante degli elettori sanremesi. Per cui mia predisposizione di animo e di non avere preconcetti".

L'astensionismo al secondo turno "è un dato che ci ha allarmato non poco, occorre invertire questa tendenza, una ricetta potrebbe esser quella di un maggior coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte dell'amministrazione". Nel corso della seduta sono stati nominati anche il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, che viene confermato all'unanimità per il terzo mandato. La vicepresidenza è andata a Monica Rodà, candidata per la lista civica Sanremo Domani, in appoggio a Rolando.