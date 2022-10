Sanremo, il Comune vara piano antisprechi contro i rincari energetici

Il Comune di Sanremo ha varato una manovra antisprechi per contrastare i rincari energetici, con risparmi per 800mila euro in previsione di un significativo incremento di spesa per gas e luce. Sono previsti anche aiuti alle famiglie più in difficoltà.

Queste le linee guida più importanti contenute nella delibera approvata oggi: diminuzione di un grado negli edifici pubblici; riduzione del periodo di riscaldamento dal 22 novembre al 23 marzo; riduzione dell'orario di riscaldamento entro il limite delle 9 ore, in tutti e tre i casi come da normativa nazionale. A queste misure già approntate dal Governo si aggiungono quelle stabilite dal tavolo tecnico del Comune: razionalizzazione dell'illuminazione pubblica, in accordo con il comitato della sicurezza pubblica, con un'accensione posticipata di 15 minuti la sera e uno spegnimento anticipato di 45 minuti al mattino; spegnimento di tutte le fontane motorizzate. A ciò si aggiungeranno i risparmi derivanti dalla conversione dei punti luce a led.

"Ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata, a cui diamo una prima risposta importante - afferma il primo cittadino - pur sapendo che, come tutti gli enti locali, necessiteremo di risposte concrete dal Governo. Giustamente si sta parlando molto della situazione difficile che attraverseranno famiglie e imprese, meno degli enti locali, ma la situazione è complessa e senza un intervento deciso da parte del Governo, come ricordava anche il presidente Anci Decaro pochi giorni fa, tanti Comuni si troveranno in grave difficoltà sul bilancio".