Sanremo, il bilancio del Casinò: agosto in calo, ma obiettivo 50 milioni nel 2024

Il Casinò di Sanremo chiude il mese di agosto con 5,8 milioni di incassi e una flessione dell'1,7 per cento, data anche dalla vincita di oltre cento super jackpot (del valore superiore ai 5.000 euro ciascuno) per un totale di circa 1milione e 750mila euro. L'obiettivo, ora, è di chiudere il 2024 toccando i 50 milioni. Da inizio anno, la casa da gioco ha realizzato introiti per 34,5 milioni. In otto mesi, le slot hanno realizzato 26 milioni mentre i giochi tradizionali si attestano a 8,5 milioni. Tra i più richiesti c'è la Fair Roulette che ha incassato 2,5 milioni (più 53 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2023. La Poker Room ha ottenuto 2,5 milioni (più 12 per cento) con tornei, cash game e ultimate poker. Durante il mese appena trascorso sono state più di 28.500 le presenze e riguardo gli incassi: 1,62 milioni sono stati totalizzati nelle sale dei giochi tradizionali (più 3,6 per cento), mentre i giochi elettromeccanici hanno realizzato 4,2 milioni. "La fine di agosto induce ad una prima analisi dell'andamento della stagione estiva, così determinante per il bilancio annuale - afferma il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo -. L'estate 2024 si può considerare in linea rispetto agli obbiettivi preposti a inizio anno. La nostra meta è di realizzare un incasso pari a 50 milioni, obiettivo che vede impegnata tutta l'azienda, confortata dal trend delle previsioni che induce a essere ottimisti".