Sanremo, Festival 2025: il genovese Olly favorito dai bookmakers per la vittoria

Il primo ascolto dei brani in gara a Sanremo 2025 ha già scatenato le prime reazioni dei bookmakers, influenzando le quote di diversi artisti. Il cantante genovese Olly è dato per favorito al pari di Giorgia, mentre altre figure come Elodie non suscitano lo stesso entusiasmo. I bookmaker, infatti, mostrano scetticismo nei confronti della cantante, ritenendo il suo pezzo meno incisivo rispetto agli altri concorrenti.

Giorgia e Olly - Un debutto che promette bene per Giorgia. La sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival la vede in cima alle quote, con una posizione di netto favore per il trionfo finale. Non solo Giorgia, però: anche Olly, giovane cantante genovese, ha guadagnato attenzione e fiducia dai bookmakers. La sua ascesa si è confermata durante il primo ascolto, che ha riscosso consensi tra i professionisti del settore.

Elodie - Più cauti, invece, i giudizi su Elodie. Seppur molto apprezzata per il suo talento e la sua presenza scenica, i bookmakers non sembrano entusiasti del suo brano, che potrebbe non avere il potenziale per farle conquistare la vittoria. Un "punto di domanda" su di lei, dunque, al momento delle prime analisi.

Irama e Achille Lauro - Alle spalle dei grandi favoriti si posizionano altri nomi noti della scena musicale italiana. Irama, che con la sua esperienza e la sua presenza al Festival non è di certo una novità, è seguito da vicino dai bookmakers, che lo vedono come un serio contendente alla vittoria, seppur a una certa distanza da Giorgia e Olly. Più lontano ma comunque nei piani alti, Achille Lauro continua a essere un elemento imprevedibile e affascinante per gli scommettitori, che lo collocano tra i cinque principali papabili vincitori, pur con una percentuale di probabilità inferiore.

