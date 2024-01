Sanremo, elezioni, Toti: "La scelta di FdI l'ho letta sui giornali, metodo davvero innovativo"

Del candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia a Sanremo "l'ho letto stamattina sui giornali, quindi francamente non so cosa pensare, come metodo di condivisione è certamente 'innovativo', dopodiché le liste civiche non hanno una disciplina di partito, ovviamente nel Ponente ligure ci sono tante personalità e sensibilità che dovranno essere convinte". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova a margine di un incontro pubblico.

"La candidatura di Gianni Rolando è assolutamente stimabile e legittima, una persone perbene, capace e anche certamente della nostra area politica. - continua - Credo che dalla nostra area politica di centrodestra per la verità provenga anche l'altro candidato civico, l'avvocato Mager, che non ha certamente una storia di sinistra tanto è vero che la sinistra ha presentato un candidato alternativo ai due. Mi auguro che le forze civiche vengano coinvolte in tutti gli aspetti e nelle sfaccettature che hanno e possano essere convinte".

"Io non so cosa sceglieranno la maggior parte delle numerose forze civiche a Sanremo, spero - conclude - che metodo e merito siano giusti, visto che il centrodestra ha perso per dieci anni Sanremo, non vorrei che le scelte ci portassero a un risultato analogo".