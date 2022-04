Sanremo, crolla un pino sulla pista ciclabile: ferito settantenne

di Redazione

Il ciclistqa è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Pista chiusa per tutto il giorno

Un ciclista di 70 anni è rimasto ferito da un pino crollato sulla pista ciclabile di Sanremo, all'altezza di Bussana.

Alcuni rami hanno travolto il ciclista che è rimasto ferito in modo non grave: una volta stabilizzato è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la Croce Verde di Arma e la polizia locale di Sanremo.

La pista ciclabile resterà chiusa in quel tratto, almeno per tutta la giornata, per consentire il taglio e lo smaltimento dell'albero.