Sanremo, Club Tenco: rinnovato il direttivo, tutti i nomi

È stato ufficializzato il rinnovo delle cariche all'interno del Club Tenco. La decisione è stata presa durante l'assemblea generale dei soci, subito dopo la conclusione della Rassegna Premio Tenco 2024, che si è svolta dal 17 al 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Nuovi incarichi per i vertici - Il Club Tenco, punto di riferimento per la musica d’autore in Italia (foto storica dalla pagina 'Infermeria del club Tenco'), ha visto una completa riorganizzazione del suo direttivo. L’assemblea dei soci, riunitasi il 20 ottobre, ha ufficializzato le nuove cariche, segnando un passaggio di testimone dopo il successo dell’edizione 2024 del Premio Tenco.

Cariche - Silvio Bregliano assume il ruolo di referente per i rapporti con gli Enti Pubblici, mentre Graziella Corrent è stata nominata direttore di produzione e responsabile amministrativa. Quest'ultima avrà il compito di coordinare le attività operative e gestionali dell’associazione. David Chierotti, esperto di comunicazione digitale, sarà invece responsabile dei social media e segretario generale. Il suo ruolo si concentrerà sul rafforzamento della presenza online del Club. Nini Giacomelli curerà la supervisione organizzativa, gestionale e della comunicazione del progetto "Il Tenco Ascolta", una delle iniziative più apprezzate dall’associazione. Un altro nome rilevante è quello di Steven Forti, che si occuperà del Premio Yorum e dei contatti internazionali, con l’obiettivo di rafforzare il legame del Club con la scena musicale mondiale. Infine, Sergio Secondiano Sacchi è stato confermato direttore artistico, incaricato di definire e coordinare la programmazione musicale e gli eventi principali del Club.

Le figure di riferimento - Stefano Senardi è stato nominato presidente onorario, con il compito di gestire i rapporti con i media partner. Antonio Silva, confermato come Legale rappresentante, avrà il compito di garantire la regolarità legale dell’associazione, mentre Paolo Talanca continuerà a occuparsi delle Targhe Tenco, il prestigioso riconoscimento attribuito a personalità della musica d'autore.

Archivio - Sul sito web www.clubtenco.it è possibile consultare i preziosi archivi dalla nascita dell’Associazione a oggi e le informazioni e i materiali relativi al Club Tenco, al Premio Tenco, alle Targhe Tenco e tutti agli altri eventi organizzati durante l’anno. Le attività del Club Tenco, infatti, non si fermano mai e – oltre agli intensi giorni del Premio Tenco in cui tutta Sanremo viene invasa dalla musica e dal programma ricco di eventi organizzati in tutta la città – sono innumerevoli le manifestazioni extra-rassegna che si tengono in tutta Italia. Tra queste, il Club nel 2008 ha ideato Il Tenco Ascolta, format che dà la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico spesso richiamato da artisti già affermati e dai membri del Direttivo del Club. Chiunque voglia farsi conoscere può mandare il proprio materiale al sito del Club e gli Enti e le Associazioni che vogliono proporre di organizzare Il Tenco Ascolta possono scrivere una mail all’indirizzo ita@clubtenco.it.

Cuore - Il cuore sanremese del Club Tenco è la sua sede, che si trova nell'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria e che, oltre a rappresentare un archivio unico e straordinario sulla canzone d’autore, ospita artisti e professionisti in incontri, eventi, mostre e laboratori sia aperti al pubblico sia dedicati alle scuole. L’attenzione a un’educazione scolastica che trasmetta il patrimonio culturale inestimabile del cantautorato italiano alle giovani generazioni raggiunge il suo apice con le masterclass monografiche che da alcuni anni anticipano la Rassegna, incontri all’interno del Teatro Ariston che vedono mediamente coinvolti 1.200 studenti delle scuole del territorio. Durante il Premio Tenco 2024, in occasione del cinquantenario della Rassegna, si è tenuto il primo incontro nazionale delle Rassegne e dei premi italiani di canzone d’autore e di qualità, un importante momento di confronto fortemente voluto dal Direttivo del Club Tenco, per creare un tavolo di sinergia con le principali realtà culturali di questa tipologia. La volontà è quella di creare una comunione di intenti e far seguire a questo primo incontro altri momenti concreti di confronto che portino le diverse manifestazioni che tutelano e diffondono la musica d’autore a fare rete tra loro.

