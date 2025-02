Sanremo, ciclismo: ansia a lieto fine in Spagna per l'ex iridato Freire, scomparso da casa lunedì e ritrovato. Vinse tre volte la Classicissima

Paura e ansia a lieto fine per Óscar Freire Gómez, ex ciclista spagnolo, 48 anni, capace di aggiudicarsi per tre volte il campionato del mondo e la Milano-Sanremo. La famiglia aveva denunciato la scomparsa in mattinata alla Guardia Civil, dopo che l'ex campione non dava notizie di sé da lunedì mattina, quando aveva lasciato la sua casa senza portare con sé documenti e cellulare e la sua auto era stata trovata vuota poche ore dopo. Nel tardo pomeriggio, allarme rientrato: le prime notizie - scrive il sito cantabrico El Diario Montañés - riferiscono che Freire si è allontanato di sua spontanea volontà e sta bene. Restano ancora da chiarire i motivi del temporaneo allontanamento, senza darne notizia alla famiglia.

La famigliaha denunciato la scomparsa di Freire, allontanatosi lunedì da casa senza documenti, portafoglio e telefono. L'auto è stata ritrovata poche ore dopo senza alcuna traccia dell'ex corridore. Freire era tornato nella sua Torrelavega, pochi giorni fa da un breve viaggio a Castellón, dove aveva assistito al debutto di suo figlio Marcos, 18 anni, da professionista nella UAE.



Nato a Torrelavega il 15 febbraio 1976, professionista dal 1998 al 2012, ha vinto tre campionati del mondo, il primo nell'ottobre del 1999, quando a Verona, con uno scatto nell'ultimo chilometro di corsa (dopo aver resistito brillantemente sulla salita delle Torricelle), arrivò solo al traguardo. Conquistò nuovamente la maglia iridata a Lisbona nel 2001 e ancora a Verona nel 2004, in entrambe le occasioni in volata, eguagliando il record di mondiali vinti stabilito da Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx e Peter Sagan, quest'ultimo il solo a riuscirci con un filotto 2015-2017.



In Liguria ha dimostrato un feeling particolare con la Milano-Sanremo, aggiudicandosi ben tre edizioni della Classicissima (prossima edizione il 22 marzo) sullo storico traguardo di via Roma all'incrocio con corso Mombello. La prima nel 2004 beffando il tedesco Erik Zabel, che stava già esultando a braccia alzate, con un colpo di reni che gli varrà una vittoria millimetrica al fotofinish; il bis nel 2007 (nella foto a sinistra) nuovamente in volata, superando l'australiano Allan Davis e il belga Tom Boonen; il tris nel 2010, sempre in volata, precedendo nettamente il belga Tom Boonen e l'italiano Alessandro Petacchi.

