Sanremo, bollette dell'acqua da oltre 35mila euro: la denuncia di Confcommercio

"A Confcommercio continuano a giungere segnalazioni relative a bollette dell'acqua con cifre importanti. In alcuni casi si è arrivati a superare i 35 mila euro e spesso si tratta di bollette riferite a periodi di diversi mesi, con tariffe che in certi casi risultano triplicate". A lanciare l'allarme è Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, che sottolinea la situazione in cui si sono venuti a trovare molti esercenti e affiliati in seguito al conguaglio con effetto retroattivo delle bollette di Rivieracqua, che rischiano di mettere in difficoltà non poche famiglie. "Ripercussioni non solo dal punto di vista economico, ma anche umano - aggiunge -. I nostri colleghi imprenditori di tutti i settori del commercio e del turismo, dopo aver affrontato il difficilissimo periodo della pandemia, hanno dovuto fare i conti con gli strascichi della crisi generata dalla stessa emergenza pandemica, che ha visto fra l'altro anche un enorme aumento dei costi delle materie prime e dell'energia in generale e ora si ritrovano a dover affrontare una nuova e pesante situazione legata alle bollette dell'acqua".