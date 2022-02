Sanremo 2023, toccherà ancora ad Amadeus? "Ci ragioniamo"

di Edoardo Cozza

Dopo il clamoroso successo di ascolti, l'ipotesi di una quarta edizione affidata ancora al conduttore delle ultime tre: Fuortes (ad Rai) preme, lui ci pensa

Dopo il successo in termini di ascolti televisivi (ultima serata con uno share del 65%, il dato più alto dal 2000) e anche di consensi, il Festival di Sanremo chiude i battenti, ma già si guarda all'edizione 2023. E in casa Rai l'amministratore delegato Fuortes spera già in una quarta edizione con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus: "Squadra che vince non si cambia: sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo - ha spiegato -. Ma dobbiamo parlarci e il primo a volerlo deve essere Amadeus. Per ora non c'è niente di definito". Su una possibile direzione al femminile, Fuortes ha aggiunto: "Non ne farei un tema di genere, si decide la persona, sia essa uomo o donna, all'altezza di guidarlo".

Amadeus, che ha sottolineato di aver ricevuto la piena fiducia dell'ad, non ha chiuso le porte: "Sono onorato della proposta di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate. Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria - ha aggiunto -. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia".