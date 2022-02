Sanlorenzo, un bel 2021: "Risultati ottenuti vendendo le barche in videoconferenza"

di Edoardo Cozza

Il presidente e ceo Massimo Perotti racconta: "Non potevamo andare all'estero per incontrare i clienti, eppure abbiamo raddoppiato il fatturato in America"

"Il migliore risultato di sempre. Siamo soddisfatti. Pensiamo anche che fino a 2 mesi fa non si poteva ne' andare in America né ricevere gli americani, né andare in Cina e nell'Asia Pacifico, a causa della pandemia che ha picchiato duro. Abbiamo fatto i risultati 2021 senza vedere i clienti. Vendendo le barche in videoconferenza". Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo commenta soddisfatto i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2021 e le guidance 2022 dell'azienda, raccontando a margine anche le difficoltà superate.

"Abbiamo dimostrato che l'azienda è bene organizzata nel commerciale anche nelle aree distanti - dice Perotti -. La Sanlorenzo of America, che è la nostra società che distribuisce barche in America è riuscita a raddoppiare il fatturato da 75 a 150 milioni di dollari, lavorando senza possibilità di aiuto dall'Italia: non abbiamo potuto andare ai saloni perché non si poteva volare, non abbiamo potuto mandare tecnici per assisterli nel service e nelle consegne delle barche. E lo stesso è successo nell'Asia Pacific, dove abbiamo fatto il 50% in più".

In America l'obiettivo di Sanlorenzo oggi è "investire per potenziare il service - spiega Perotti - perché con il raddoppio del fatturato abbiamo la necessità di dare un servizio che sia il migliore possibile ai nostri clienti".