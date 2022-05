Sanità: Speranza contestato a Genova da 30 no vax

di Tiziana Cairati

"La nostra vita vale 77mila euro", hanno gridato i presenti al Ministro quando è uscito dalla sala

"La nostra vita vale 77 mila euro", hanno gridato i no vax al ministro quando è uscito dalla sala. Il riferimento è al risarcimento che lo Stato prevede per i morti a causa del vaccino come emerso in questi giorni a Genova con il caso di Francesca Tuscano, l'insegnante di 32 anni morta nell'aprile del 2021 dopo una dose di Astrazeneca.

Bordate di fischi sono state indirizzate verso Speranza che è stato definito più volte a gran voce 'assassino'. I manifestanti - circa 30 - sono stati sempre tenuti a distanza da parte delle forze dell'ordine. Il presidio si è sciolto immediatamente dopo la partenza del Ministro.