Sanità ligure sotto i riflettori, Consiglio regionale straordinario: Telenord in diretta

Si apre questa mattina, alle 10, la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Liguria dedicata alla sanità, trasmessa in diretta integrale su Telenord e in streaming sul nostro sito. L’assemblea, convocata a oltranza nell’Aula Sandro Pertini di via Fieschi a Genova, vedrà al centro del dibattito le comunicazioni del Presidente della Giunta sullo stato dei conti e sui presunti tagli ai servizi essenziali.

Conti pubblici – La riunione arriva in un momento segnato da forti tensioni politiche e interrogativi sulla tenuta finanziaria del sistema sanitario regionale. Una recente delibera della Giunta ha evidenziato criticità contabili, descritte in alcuni ambienti politici come un possibile disavanzo, ma la portata effettiva della situazione è ancora oggetto di confronto tra maggioranza e opposizioni.

Reazioni politiche – Il Partito Democratico ha sollevato dubbi sulla gestione delle risorse, paventando ricadute sui livelli essenziali di assistenza. La maggioranza, invece, rivendica la necessità di misure correttive per garantire l’equilibrio del sistema. Il dibattito in Aula servirà anche a chiarire il perimetro delle scelte già adottate e quelle in fase di valutazione.

Riforma Alisa – Uno dei nodi centrali della seduta sarà senza dubbio il futuro di Alisa. La trasformazione dell’Azienda ligure sanitaria in agenzia, già inserita nel programma elettorale del centrodestra, sarà illustrata oggi in Aula, secondo quanto anticipato dal presidente della Regione Marco Bucci e dal deputato ligure Matteo Rosso. Proprio Rosso, in un’intervista a Telenord, ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò circa l’intenzione della Giunta di presentare ufficialmente il progetto.

Diretta Telenord – I lavori del Consiglio saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming su Telenord, con servizio di interpretariato nella Lingua dei segni. Un’occasione per seguire passo dopo passo l’evoluzione di un confronto che si preannuncia particolarmente delicato e articolato.

