Sanità in Liguria, la Regione: "Disavanzo di 34,7 milioni e non di 65: invieremo una nota alla Corte dei Conti"

"Il disavanzo in Sanità nel 2022, al netto dei fondi aggiuntivi regionali stanziati sul bilancio per il medesimo esercizio, ammontava a 34,7 milioni (e non a 65 come riportato nella relazione). Regione invierà quindi alla Procura una nota tecnica perché possa essere registrato il dato corretto". Lo afferma la Regione Liguria in merito alla parte della relazione del procuratore regionale della Corte dei Conti riguardante la Sanità.

Regione Liguria, in una nota precisa che "non c'è stato nel 2022 e non è previsto in futuro alcun innalzamento delle aliquote a carico dei cittadini. In altre parole, nel 2022 i servizi erogati dalla sanità regionale sono costati 34,7 milioni in più rispetto al 2021 a quanto erogato dallo Stato. Tale gap è stato colmato con 35 milioni che erano stanziate sul bilancio 2023. Questo non determinerà alcuna diminuzione dei servizi né impedirà il loro miglioramento: le aziende sanitarie procederanno ai necessari potenziamenti secondo la rispettiva programmazione. Alla fine dell'anno in corso, Regione Liguria valuterà se i fondi stanziati saranno stati sufficienti o se sarà necessario individuare eventuali coperture in caso di ulteriore disavanzo".