Sanità, chiusura Asl4, Garibaldi (Lega): "Sarebbe un colpo di grazia per la salute pubblica del territorio"

"Il consigliere di Linea Condivisa, Gianni Pastorino, ha avanzato più volte a mezzo stampa la proposta di ridurre le ASL da 5 a 3 con l'eliminazione della ASL 4 chiavarese. Mi oppongo fermamente a questa idea della sinistra che darebbe il colpo di grazia alla tutela della salute pubblica del nostro territorio rischiando di compromettere l’accesso ai servizi sanitari per migliaia di cittadini di Chiavari, del Tigullio e dell'entroterra. La chiusura della ASL 4 avrebbe un impatto devastante sul territorio, soprattutto per le aree più periferiche, che vedrebbero ulteriormente ridotti i servizi sanitari a disposizione. Ridurre il numero delle ASL non significa migliorare l’efficienza del sistema sanitario. A differenza di chi ne vuole la chiusura, io, al contrario, farò tutto ciò che è in mio potere per portare all'interno della Asl 4 più servizi e un acceleratore per fare la radioterapia, perché tutti i giorni, tantissimi malati oncologici purtroppo devono fare 40-50 km per andare a curarsi a Genova o alla Spezia con un dispendio economico e di energie e creando più traffico e inquinamento dovendo spostarsi per diversi chilometri. Spero quindi che anche il Tigullio abbia al più presto un punto dove fare la radioterapia completando ancor di più l'offerta della nostra ASL che già funziona bene. La mia posizione e quella del centrodestra con il nostro candidato presidente Marco Bucci va nella direzione di riaprire i presidi che erano stati chiusi durante il governo del centrosinistra in Regione per dare risposte concrete al problemi della sanità in Liguria". Lo dice in una nota Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega in Regione Liguria.