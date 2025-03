Sanità, arriva lo psicologo di base: stanziato 1 milione per gestire i servizi

Lo psicologo di base è un obiettivo diventato quasi realtà: la giunta regionale ha stanziato un milione di euro distribuiti tra le varie aziende sanitarie per attivare il servizio (140 mila euro in Asl1, 180 mila Asl2, 450 mila euro in Asl3, 90 mila in Asl4, 140 mila in Asl5), anche nelle case di comunità. La proposta di istituire questa figura era stata lanciata a gennaio del 2023 dai gruppi di minoranza in Regione nella passata legislatura: Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.

Modalità - Le modalità di richiesta della prestazione "sono ancora da chiarire e verranno declinate in un decreto ad hoc" spiega l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò. Bisognerà innanzitutto raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei liberi professionisti interessati per capire quanti siano disponibili e come sono distribuiti sul territorio, poi si valuterà se "affiancarli al medico di medicina generale o se il medico stesso dovrà indicare la necessità della prestazione". Gli psicologi dovranno quindi sviluppare un progetto clinico e un programma di sostegno psicologico.

Dichiarazioni - "L’avvio del servizio dello psicologo di base - spiega Nicolò - ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’intento è quello di realizzare un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso, intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione, organizzare e gestire l’assistenza psicologica in presidi di prossimità vicini alla popolazione come le Case di Comunità, realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici psicologici, della salute mentale di secondo livello e con i servizi sociosanitari più generali. Senza dimenticare le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da Covid-19".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.