Sanità, Albenga: Punto primo intervento operativo 24 ore su 24

Il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sarà operativo 24 ore su 24. Tutte le deroghe sono state approvate, ha fatto sapere oggi in consiglio regionale l'assessore Angelo Gratarola, anche se si sta attendendo il documento definitivo.

"Il Ministero della Salute - commenta Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale - ha dunque dato l’ok anche per la deroga presentata dalla Regione in seguito alle mie richieste, per avere un Ppi aperto tutti i giorni dell’anno e per 24 ore. Una vittoria per il nostro territorio, un impegno che mi sono sempre assunto nei confronti dei sindaci e dei cittadini per cominciare a restituire dignità al Santa Maria di Misericordia, presentando anche diversi documenti all’Assemblea legislativa della Liguria, e per cui mi reputo soddisfatto, dopo aver raggiunto anche questo obiettivo".

"L’utilità di avere un Punto di primo intervento aperto giorno e notte sul nostro territorio è evidente, considerando il numero degli accessi che sono stati registrati e che nei momenti di maggior affluenza arrivano a 70 persone al giorno. Un servizio che reputo essenziale per il nostro territorio e uno sgravio di lavoro importante anche per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che risulta spesso sovraffollato. Un grazie a tutto il personale sanitario che lavorerà nel Ppi e che permetterà di tenerlo aperto a pieno regime, 24 ore su 24. Ringrazio l’assessore Gratarola - conclude Mai - per la disponibilità dimostrata verso il territorio albenganese”.