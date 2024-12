San Silvestro, come festeggiano i genovesi: "Cena a casa in famiglia o con gli amici"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nonostante da settimane i ristoranti aperti in città e in riviera abbiano già registrato il tutto esaurito, la maggior parte dei genovesi che abbiamo incontrato hanno detto di trascorrere la sera di San Silvestro a casa con la famiglia o gli amici. A qualcuno toccherà anche lavorare ma il brindisi al nuovo anno è d'obbligo. Molte le presenze di turisti arrivati per trascorrere qualche giorno a Genova o semplicemente per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in un posto diverso. Ma c'è anche chi si sposterà per raggiungere altre città. Molti residenti in queste ore sono nelle località di montagna, qualcuno ha approfittato per raggiungere località al caldo al mare all'estero: incomprabili o introvabili i biglietti aerei in queste ore.

A tutti auguriamo con chiunque e ovunque vi troviate, un 2025 ricco di buoni propositi, salute, serenità e felicità!

