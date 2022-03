Sampdoria, Yoshida a segno con la Nazionale giapponese contro il Vietnam

di Redazione

La rete del difensore blucerchiato ha consentito alla sua squadra di rimontare lo svantaggio e chiudere l'incontro sull'1-1

Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida è andato a segno nella partita pareggiata dlla sua Nazionale di pareggiare contro il Vietnam per 1-1.

Il gol, con un po' di collaborazione del portiere avversario, è stato segnato al 54′ quando i nipponici erano in svantaggio.

Una bella soddisfazione per Maya, anche se la partita aveva valore relativo essendo la sua squadra già qualificata per il Mondiale dopo il turno precedente. Yoshida è arrivato a 11 gol segnati col Giappone in 114 presenze.

Non segnava in nazionale da due anni e mezzo.