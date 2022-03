Sampdoria, già 4159 mini-abbonamenti sottoscritti. Sampcity aperta oggi e domani

di Redazione

La promozione per i vecchi abbonati di Gradinata Sud andrà avanti fino a giovedì. Prezzi estremamente convenienti

Il messaggio è arrivato e i tifosi della Sampdoria stanno rispondendo. Sono già 4159 i mini-abbonamenti di Gradinata Sud sottoscritti per le ultime quattro giornate di campionato.

Sarà possibile abbonarsi, oltre che online su sport.ticketone.it e nelle rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale, anche a SampCity sia domani - domenica - che lunedì, sempre in orario continuato dalle 10 alle 19.

La fase di promozione per gli abbonati di Gradinata Sud della stagione sportiva 2019/2020 terminerà alle ore 19 di giovedì 31 marzo 2022.

Dalle ore 10 di venerdì 1° aprile 2022 fino alle ore 19 dello stesso giorno, la vendita libera per i posti eventualmente residui, sarà aperta solo ed esclusivamente con acquisto on-line su sport.ticketone.it a tutti i possessori di fidelity card Sampdoria in corso di validità.

Il prezzo per le quattro gare è decisamente vantaggioso: 50 euro interi, 40 euro under 18 e 30 euro per gli under 14.