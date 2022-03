Sampdoria, sette nazionali rientreranno mercoledì. Rincon atteso a Bogliasco da giovedì

di Marco Innocenti

Domani la squadra tornerà ad allenarsi al Mugnaini in vista della gara interna contro la Roma

Prosegue la corsa della Sampdoria in vista della ripresa del campionato, quando la squadra di Giampaolo sarà impegnata al Ferraris contro la Roma di José Mourinho. La squadra domani riprenderà gli allenamenti a Bogliasco ma mancheranno ancora gli otto nazionali. Sette di questi saranno impegnati proprio fino a domani nelle gare in giro per il mondo. Si tratta di Thorsby, Askildsen, Bereszynski, Ekdal, Colley, Yoshida e Sensi. Un giorno di attesa in più, invece, per Rincon che sarà impegnato con il Venezuela contro la Colombia nella notte fra martedì e mercoledì. per questo potrà essere a Genova solo il giorno dopo.