Sampdoria, Winks operato alla caviglia: intervento riuscito

La Sampdoria è tornata subito ad allenarsi nella giornata di oggi in vista del turno infrasettimanale contro il Torino. Seduta di scarico per i giocatori più impiegati nel match con la Fiorentina, mentre seduta regolare per il resto della rosa. Allenamenti personalizzati per Abdelhamid Sabiri e Valerio Verre; terapie per Andrea Conti e Ignacio Pussetto; convalescenza per Bruno Amione e Nicola Ravaglia. La partenza per il capoluogo piemontese è fissata per domani dopo la rifinitura.

Harry Winks invece è stato sottoposto, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, ad intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk, coadiuvato dal dottor Angelo Presta, medico e ortopedico del club. Il calciatore avvierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione.