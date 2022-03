Sampdoria, voltare pagina: è la parola d'ordine in vista dell'Udinese

di Marco Innocenti

Squadra subito in campo a Bogliasco. Da valutare le condizioni di Sensi e Quagliarella, usciti nell'intervallo per un risentimento muscolare

Dopo la serataccia di Bergamo, la Sampdoria torna subito in campo, stamani, a Bogliasco per preparare la delicata sfida di Udine. "Cinque giorni bastano per ricaricarsi. Ce la farebbe anche mia nonna" aveva detto anche Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ma più che le gambe stavolta ci sarà da ricaricare la testa, dopo questa brutta prestazione. Meglio quindi tornare subito a pensare al campo, senza rimuginarci troppo sopra.

Già oggi la squadra si ritroverà a Bogliasco ma da valutare ci sono anche le condizioni di Fabio Quagliarella e Stefano Sensi, usciti nell'intervallo della sfida del Gewiss Stadium "per un risentimento", come ha spiegato a fine partita lo stesso Giampaolo. La sensazione generale, anche osservando l'espressione del tecnico, è che i cambi siano stati effettuati per evitare guai peggiori ma solo in giornata si avranno notizie più precise. Intanto, oggi, lavoro di scarico per tutti i giocatori impegnati a Bergamo.