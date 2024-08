Sampdoria, vittoria ad Empoli per 2-0: Coda e Benedetti fanno sorridere Pirlo

Samp corsara ad Empoli, sia pure in amichevole. I blucerchiati espugnano il "Castellani" per 2-0 con le reti di Massimo Coda e Leonardi Benedetti. Un gol per tempo, in un match dove la Samp ha pure subito, resistendo bene nel primo tempo ed uscendo sulla distanza.

E dire che nella sfida dei tanti ex su entrambi i fronti (Accardi, D'Aversa, Bereszynski, Caputo, Stojanovic, Esposito) il primo tempo sembrava nettamente a favore dei padroni di casa, vicini al vantaggio per quattro volte nel giro di mezz'ora. Dopo un rigore concesso per fallo di Yepes su Esposito, calciato sulla traversa da Ciccio Caputo, l'occasione di Gyasi da pochi passi respinta dell'esordiente (in blucerchiato) Simone Ghidotti è un segnale chiaro. L'Empoli insiste e Sebastiano Esposito chiama ancora in causa Ghidotti. Poi sugli sviluppi di un corner, ancora Esposito di testa, ma salva l'altro esordiente, Nicholas Ioannou.

Proprio dal piede del cipriota partono le due occasioni più significative della Samp: la prima è un suo tiro ben respinto da Vasquez,

la seconda è la punizione sui cui interviene Massimo Coda di testa. Per il bomber è il terzo centro consecutivo in blucerchiato, dopo le reti di Magdeburgo e Jena. Il primo tempo si chiude con la rete del numero 9, sul risultato di 1-0 Samp.

Nella ripresa è ancora l'Empoli a tenere alta la pressione, con la Samp che si difende e prova rapidamente a verticalizzare. Se per l'Empoli c'è la grande occasione del pari, con un salvataggio sulla linea di Venuti (ancora Esposito al tiro), per i ragazzi di Pirlo c'è l'esordio positivo di Tutino, abile a servire Benedetti nell'azione che vale il gol del 2-0. Finisce con una Samp felice e applaudita, sotto la curva con i tifosi blucerchiati in trasferta, e diversi indizi positivi per Pirlo: Coda sempre ispirato, bene anche Venuti, Ioannou e Yepes, fa ben sperare l'ingresso di Tutino. Da rivedere Bellemo e Akinsanmiro, mentre Ghidotti potrebbe avere una chances in Coppa Italia contro il suo ex Como.

EMPOLI-SAMPDORIA 0-2 (45' Coda, 85' Benedetti)

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Ismajli, Goglichidze (80' Marianucci), Viti; Gyasi (73' Shpendi) Haas (73' Grassi), Henderson, Pezzella (73' Cacace); Fazzini (65' Stojanovic) Esposito (65' Ekong); Caputo (65' Colombo) A Disp: Seghetti, Chiorra, Guarino, Donati, Sodero, Popov. Allenatore: Roberto D’Aversa.

SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Bereszynski, Vulikic (83' Barreca), Romagnoli (66' Ferrari); Venuti (85' Girelli), Yepes (66' Meulensteen), Bellemo (77' Kasami) Ioannou (66' Giordano); Akinsanmiro (66' Benedetti), Borini (66' Tutino); Coda (77' La Gumina)

A Disp: Ravaglia, Ricci, Zeqiraj. Allenatore: Andrea Pirlo

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi/Giuggioli