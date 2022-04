Sampdoria, un altro piccolo passo avanti per Damsgaard

La Sampdoria si è allenata questo pomeriggio al "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Dopo aver analizzato con la squadra i prossimi avversari in video, Giampaolo ha portato i suoi ragazzi sul campo 2, per una serie di esercitazioni tattiche e partitelle in spazi ridotti.

Particolare attenzione alle palle inattive e alle conclusioni verso la porta.

Mikkel Damsgaard ha fatto un altro piccolo passo avanti, partecipando in parte al lavoro con i compagni.

Allenamenti individuali secondo i rispettivi programmi di recupero per Andrea Conti e Sebastian Giovinco.

Prosegue anche il piano personalizzato di Manolo Gabbiadini dopo l'intervento.

Domani, sabato, è in programma una seduta mattutina.