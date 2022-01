Sampdoria, ufficiale l'esonero di Roberto D'Aversa

di Marco Innocenti

Il comunicato della società blucerchiata: nessun cenno però al nome del suo successore

La Sampdoria ha sollevato mister Roberto D'Aversa dalla guida tecnica della prima squadra. E' l'annuncio appena diramato dalla società blucerchiata che, in un comunicato, ha ufficializzato la separazione dal tecnico, senza però specificare quale sarà l'allenatore che ne raccoglierà il testimone da qui alla fine del campionato.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".

Secondo indiscrezioni che circolano da alcune ore, infatti, dopo aver sottoposto a Marco Giampaolo un'offerta che prevede un contratto di 6 mesi più un'opzione sui successivi due anni in caso di permanenza in serie A, il tecnico di Bellinzona avrebbe chiesto tempo per valutare meglio la situazione, forse non del tutto convinto della soluzione propostagli dal club, con un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione.