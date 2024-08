Sampdoria, Tutino ai tifosi: "Non vedevo l'ora di aggregarmi alla squadra"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gennaro Tutino giunge in terra ligure, e lo fa travolto dalla carica di circa 300 sostenitori blucerchiati, che lo hanno atteso, trepidanti, all'aeroporto di Genova. Tra i supporter, dopo mesi di buio ed incertezza - finalmente - iniziano a regnare speranza ed ottimismo, frutto di un mercato estivo che - finora - sembra voglia far rivestire un ruolo da protagonista, in cadetteria, alla compagine di Manfredi. "Siamo qui per Tutino, ma soprattutto per la nuova Sampdoria, per un nuovo inizio", queste le dichiarazioni di una tifosa che era presente all'aeroporto Cristoforo Colombo con tutta la famiglia, per accompagnare la squadra in un nuovo percorso, verso una stagione non più avvolta dal mistero, ma da nuove consapevolezze. Entusiasmo, aggregazione, grinta e positività, queste le basi per dare il via ad un campionato difficile, competitivo e sorprendente.