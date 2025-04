Sampdoria, Tey: "Grande opportunità, crediamo nel progetto, ecco perché ho acquistato"

Joseph Tey, imprenditore di Singapore e azionista di maggioranza della Sampdoria, ha condiviso il suo punto di vista riguardo al suo coinvolgimento nel club blucerchiato, in un’intervista a CentralNewsAsia (nella foto, la versione online). Eccone i punti salienti.



L'ingresso nel club – "Avevo un amico che conosceva Radrizzani e l’ho contattato per organizzare un incontro. La Sampdoria ha una lunga tradizione, un buon seguito di tifosi e ha visto grandi giocatori come Vialli e Mancini. Ha anche vinto lo Scudetto in passato. Ho pensato che fosse un’opportunità interessante. Sono un imprenditore, quindi faccio le mie valutazioni prima di prendere decisioni. Il rapporto rischio-ritorno è molto elevato quando si passa dalla Serie B alla A… se ci riesci, la ricompensa è significativa, ma il rischio può essere altrettanto alto. Non sarei entrato se non pensassi che ci fosse un potenziale guadagno".



Società Kickoff Ventures - Inizialmente Tey aveva coinvolto i soci in affari e vecchi amici Pang Sze Khai e Lee Kok Leong e ha fondato una società, la Kickoff Ventures, per investire nella Sampdoria. Poi Tey ha acquistato da Pang e Lee le loro quote. "Non credo che fosse la dimensione ideale per loro, non sono tifosi di calcio sfegatati come me. Lavoriamo insieme su diversi progetti in vari settori. Abbiamo deciso che questo è un progetto che vogliamo portare avanti, crediamo fortemente in esso. Così sono passato da una partecipazione di minoranza a una maggioranza che ora rappresenta il 58%".



Fiducia in Manfredi - "Lui è in grado di gestire meglio le questioni in Italia, visto che non ha barriere linguistiche o culturali da superare".



Futuro – "Grazie all’analisi dei dati, saremo probabilmente in grado di prendere decisioni più mirate, migliorare il reclutamento, fare uno scouting più efficace e ottenere prestazioni superiori. Se un giorno la Sampdoria dovesse raggiungere la promozione, sarebbe una soddisfazione che il denaro non può comprare",

