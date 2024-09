Sampdoria-Sudtirol LIVE 1-0, la sblocca Venuti

La Sampdoria cerca col Sudtirol, che l'aveva battuta lo scorso anno sia a Bolzano che a Marassi, la prima vittoria di un campionato fin qui deludente.



I blucerchiati chiudono in vantaggio il primo tempo grazie a Venuti, al secondo centro stagionale, che conclude di sinistro e in controbalzo da dentro l'area dopo un cross dalla sinistra, spedendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. Il Sudtirol prova a risalire nel finale di frazione, ma l'unica occasione capita ad Odogwu, che di testa la mette sul fondo.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

4' Bellemo guadagna un corner, sugli sviluppi Ioannou conclude di sinistro, pallone sul fondo.

5' Sampdoria vicina al gol per demerito di Poluzzi. Tutino riceve un cross di Ioannou, si gira sul destro e conclude: Poluzzi si fa sfuggire il pallone facendolo terminare sul palo, bloccandolo poi in un secondo momento.

12' Benedetti porta palla centralmente, poi prova una verticalizzazione per Venuti, pallone sul fondo.

20' GOL SAMPDORIA. Cross dalla sinistra di Veroli, palla leggermente deviata verso il secondo palo dove Venuti colpisce in girata e di controbalzo con il sinistro, spedendo sotto l'incrocio dei pali. 1-0.

35' Sudtirol vicino al pari. Casiraghi crossa al centro: sul dischetto del rigore arriva Tait che di testa conclude però centralmente, direttamente tra le braccia di Silvestri.

36' Cross rasoterra di Tait dalla destra, con Casiraghi che anticipa tutti, ma con il destro conclude ad incrociare a lato.

45' Occasione per Odogwu. Corner battuto dalla destra da Casiraghi, con il numero 90 del Sudtirol che di testa spedisce alto.



SECONDO TEMPO

50' Ammonito Tutino per aver ritardato l'esecuzione di un calcio di punizione avversario.

66' Tutino riceve un cross basso dalla destra, stoppa a seguire e conclude da posizione defilata: tiro deviato da Kofler sul fondo.

75' Tre cambi nel Doria: fuori Coda, Yepes Laut e Benedetti; dentro La Gumina, Akinsanmiro e Vieira.



SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0

RETE: 20' Venuti

SAMPDORIA: Silvestri, Bereszynski, Romagnoli, Venuti (56' Depaoli), Veroli, Benedetti (75' Akinsanmiro), Yepes Laut (75' Vieira), Bellemo (63' Kasami), Ioannou, Tutino, Coda (75' La Gumina). All. Sottil.

SUDTIROL: Poluzzi, Giorgini, Pietrangeli, Kofler, Rover, Kurtic, Arrigoni, Molina, Casiraghi, Odogwu, Tait (62' Martini). All. Valente.

ARBITRO: Perri di Roma.

NOTE: ammoniti Bereszynski, Kurtic, Tutino.