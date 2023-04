Sampdoria, Stankovic: "Mi fido ciecamente dei miei ragazzi, proviamo a giocarcela con tutti"

La Sampdoria di Dejan Stankovic torna in campo dopo la sosta per affrontare in trasferta la Roma di Mourinho, quadra tosta che ha qualche problema di organico in difesa. Il tecnico ha parlato così in conferenza pre-gara: "Nelle ultime due settimane siamo riusciti un po' a resettare, a riposare e ad allenarsi bene. Mi spiace che ci mancasserp un paio di nazionali per completare il lavoro tutti insieme, ma per nostra fortuna hanno giocato quasi tutti. L'unico rientro un po' tardivo è quello di Rincon ma lui è un professionista e il suo recupero dal viaggio non peserà alla squadra. Abbiamo problemi con qualche infortunio ma abbiamo ancora oggi un allenamento e dopo questo decideremo chi andrà in campo".



Sull'avversaria:"La Roma è una squadra organizzata, tosta, fisicamente forte. In avanti, sulle fasce e centrocampo sono molto creativi. Con una giocata possono decidere la partita, soprattutto penso a Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Abraham. Senza togliere i meriti agli altri ma sono giocatori che con un guizzo ti possono indirizzare la partita in senso positivo per loro. C'è un grande tifo che sostiene la squadra dal primo al novantesimo, lo stadio è sempre pieno. E' una dimostrazione, se parliamo di Roma, che loro credono negli obiettivi fissati prima del campionato".

La condizione della squadra dopo la vittoria sul Verona: "Ci ha dato la carica per lavorare bene, tenere il morale alto e tornare dopo i giorni liberi con un entusiasmo che si è visto durante l'allenamento. Noi proviamo a giocarcela con tutti. Anche a Torino, contro una squadra che per punti guadagnati è seconda in classifica, li abbiamo messi in difficoltà. Dopo ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato ma non ci siamo buttati giù. Anzi, abbiamo risposto alla grande nella partita successiva. Noi cercheremo di essere organizzati, pericolosi ma equilibrati. Io mi fido ciecamente dei miei ragazzi perchè stanno dando tutti loro stessi."