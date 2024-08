Sampdoria, Sottil in esclusiva a Telenord: "Sono molto carico"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Carico? Sono molto carico. Un saluto ai tifosi blucerchiati". Così Andrea Sottil, nuovo allenatore della Sampdoria, si è espresso in esclusiva a Telenord prima di sottoporsi alle visite mediche nel centro Cds Casa della salute di Genova Quarto. Il tecnico, giunto in città ieri sera, ha dormito all'Ac Hotel.

Adesso lo attendono la firma del contratto biennale (una stagione con rinnovo automatico in caso di promozione in serie A) con la Samp e l'allenamento di rifinitura (peraltro il primo della sua gestione dopo Pirlo) in vista della sfida di sabato alle 18 contro il Bari a Marassi.

Sottil, ex allenatore di Ascoli, Udinese e una lunga gavetta anche in serie C, è dotato di grande temperamento ed è chiamato a rimettere in sesto la Sampdoria che ha un solo punto in classifica e una squadra tatticamente allo sbando. Sottil dovrebbe ripartire dal 3-5-2.