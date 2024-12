Sampdoria, Semplici si consola: "Meritavamo di vincere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Leonardo Semplici prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, dopo il sofferto pareggio contro la Carrarese. La classifica fa paura e il Pisa, prossimo avversario, spaventa una Samp fragile mentalmente e con la palla tra i piedi.

Meriti - Terza 'x' per il mister fiorentino, che pone l'accento su quanto di positivo ha visto nella sua formazione: "Devo elogiare sotto l'aspetto dell'impegno i ragazzi hanno fatto una partita che dovevamo fare. Dispiace perché abbiamo concesso subito il gol loro, lì si è complicata un po'. Però la squadra, attraverso il gioco, attraverso le occasioni ha prodotto, meritava sicuramente un altro tipo di risultato. Dispiace. I primi a essere dispiaciuti siamo noi però su questo aspetto voglio ringraziare i nostri tifosi".

Pubblico - Semplici ha poi affrontato il tema dei fischi, piovuti copiosi sia a fine primo tempo che al termine della gara: "Il pubblico ci ha incitato fino al 90º. Poi chiaro alla fine fa parte del gioco accettare anche i fischi, ma anche da parte nostra c'è delusione, c'è dispiacere. È chiaro che stiamo cercando di lavorare per cambiare questo trend, che non è così semplice. Purtroppo abbiamo avuto anche pochi allenamenti dal mio arrivo, però non siamo qui a lamentarci, ma a lavorare per cercare di poter far sì che la squadra riesca a esprimere il proprio valore, possa fare i risultati. Anche per dare avere soddisfazioni che un pubblico del genere merita".

Occasioni - Per il tecnico la fretta di raddrizzare il risultato ha fatto perdere lucidità ai giocatori doriani: "Stasera ci abbiamo provato, la squadra ha fatto la partita come doveva fare, rispetto alle precedenti, sia come possesso palla sia con tante occasioni, tanti calci d’angolo, abbiamo presidiato spesso l'area avversaria o il limite dell'area, c'erano i presupposti sia per pareggiare, sia poi per andare a vincere. Purtroppo c'è stata anche un po' di frenesia, un po' voglia di risolvere la situazione. Questo non ci ha premiato, però questo fa parte del percorso della squadra, che deve fare qualcosa di diverso, qualcosa in più, a partire dal sottoscritto, per cercare di far sì che questi ragazzi veramente tirino fuori le loro qualità".

Arriva il Pisa - Il calendario serrato non ha messo Semplici nelle migliori condizioni per lavorare sul gruppo e sugli schemi. Il 2024 si chiude domenica sera con un impegno molto complicato, la gara contro il Pisa di Pippo Inzaghi. "E' la quinta partita che giochiamo in pochi giorni. Da quando sono qui, abbiamo fatto sette allenamenti, quattro giornate di recupero e quattro rifiniture, quindi è anche difficile poter incidere in maniera maggiore e migliore. Sappiamo di affrontare una squadra in grande forma, dove lavora un bravissimo allenatore. Noi cercheremo di fare il nostro, di prepararci al meglio e di dare tutto in campo. Questo è l'importante".









