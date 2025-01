Sampdoria, Semplici: "Dobbiamo tutti dare di più. Curto e Oudin vengono a Mantova"

Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sulla situazione della squadra in vista della trasferta di Mantova, sabato 25 alle 17,15, mettendo in evidenza le difficoltà e il lavoro in corso per risalire in classifica.

Mentalità - Il tecnico ha esordito parlando del match contro il Cesena, dove la squadra era partita bene, ottenendo un vantaggio meritato. “L’aspetto mentale era ok e il nostro valore avrebbe dovuto emergere,” ha affermato Semplici. Tuttavia, nonostante il buon inizio, la squadra non è riuscita a mantenere il ritmo e a capitalizzare sul vantaggio. Semplici ha ribadito l'importanza di lavorare sulla convinzione mentale dei giocatori per migliorare il rendimento. “La responsabilità cresce in questi momenti e sta a noi saperla gestire,” ha aggiunto il tecnico.

Lavoro su testa e convinzione - Semplici ha posto l’accento sul lavoro mentale da fare con il gruppo. La serenità e la fiducia devono essere alla base di ogni prestazione, ma il mister ha riconosciuto che, nonostante gli sforzi, “non basta” per ottenere risultati concreti. “I giocatori si sentono responsabili e in allenamento danno il massimo, ma serve di più.” Per migliorare, sarà fondamentale l’atteggiamento giusto in campo.

Nuovi innesti e condizioni fisiche - Un altro tema importante è stato l’inserimento di nuovi giocatori, come Beruatto e Niang. Semplici ha spiegato che entrambi si sono adattati bene alla squadra, anche se Niang non è ancora al massimo della condizione fisica. “Sta bene, ma la condizione non è ottimale,” ha precisato il tecnico. In arrivo anche Curto e Oudin, che potrebbero dare il loro contributo a partire dalla sfida contro il Mantova. "Verranno con noi e potranno dare una mano".

Scelte tattiche e Pedrola - Per quanto riguarda Pedrola, Semplici ha spiegato che il motivo per cui il giocatore non ha trovato spazio in campo non è legato a un'intenzione punitiva, ma alla sua condizione fisica non perfetta. "Pedrola non giocava non per dispetto ma perché non in forma ottimale, da parte sua e nostra come impianto di gioco. Io vorrei tenerlo, vediamo cosa accadrà" ha chiarito l’allenatore.

Problemi di infortuni e adattamenti - Il tecnico ha anche parlato delle difficoltà legate agli infortuni e agli adattamenti tattici. Ferrari ha completato una settimana di allenamenti con la squadra, mentre Bereszynski dovrebbe essere disponibile tra una settimana. Benedetti è ancora fuori, ma Ioannou ha recuperato e si è reinserito nel gruppo. Semplici ha anche confermato che la squadra continuerà a giocare con il 3-4-2-1, come visto contro il Cesena, ma ha sottolineato che la chiave di volta sarà l'atteggiamento mentale piuttosto che il sistema di gioco.

Tifosi - Un tema delicato è quello dei tifosi, soprattutto riguardo alla loro mancata presenza in trasferta. Semplici ha espresso il suo dispiacere per la situazione, riconoscendo che il supporto dei tifosi sarebbe stato fondamentale. “Il calcio deve tornare a essere più genuino, bello e passionale,” ha detto, sottolineando che, sebbene siano necessari provvedimenti in alcuni casi, impedire le trasferte non sia mai una soluzione ideale.

Fuori rosa e mercato - Infine, Semplici ha chiuso con un riferimento alla situazione dei fuori rosa, confermando che, per ora, sono fuori e non ci sono novità sul loro possibile ritorno in campo. "Sono fuori rosa e ci restano". Infine il mercato: "Di calciomercato non parlo, sappiamo cosa serve per risalire la classifica"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.