Sampdoria, se parte Augello in pole c'è Frabotta: fu Pirlo a lanciarlo nella Juve

Tanto esce, tanto puè entrare. E' la ferrea regola del calciomercato per la Sampdoria, costretta a fare ancora i conti con l'indice di liquidità malgrado il cambio di proprietà. Ecco perché non sarà facile per la società blucerchiata completare la lista dei giocatori che andranno in ritiro a Livigno, sotto la guida di Andrea Pirlo, dal 12 al 23 luglio. Già da lunedì, peraltro, ci saranno i primi esami e test tra Bogliasco e il laboratorio prescelto.

Un impulso alle trattative potrebbe arrivare dalla cessione di Emil Audero alla Fiorentina, ma la trattativa per ora non decolla, troppo ampia la forbice tra domanda e offerta. In stand by anche le operazioni con il Cagliari, che su indicazione di Ranieri ha messo nel mirino Bereszinsky, Gabbiadini e Augello.

In questa fase il maggiore indiziato a partire è proprio il terzino sinistro, che a 28 anni ha raggiunto la piena maturazione. Il Cagliari offre due milioni, la Samp ne chiede non meno di 3,5. In caso di partenza di Augello, comunque, il sostituto sarebbe già pronto: Gianluca Frabotta, 24 anni a giugno, di proprietà della Juventus e reduce da una discreta stagione in prestito a Frosinone, dove ha contribuito alla promozione della squadra di Grosso con tre assist in ventidue presenze complessive. Pirlo lo conosce molto bene, avendolo lanciato nella prima squadra bianconera, quando Frabotta sembrava destinato a una luminosa carriera. Poi la sua crescita si è parzialmente interrotta, ma potrebbe ripartire proprio da Genova e dalla Sampdoria.