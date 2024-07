Sampdoria, Schira: "Tutino prima scelta in attacco. Su Leoni favorite Inter e Napoli"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a Forever Samp per fare il punto sulle trattative messe in piedi dalla Samp, guidata adesso dal nuovo diesse Pietro Accardi: "Ha scelto di sposare la causa blucerchiata non per vivacchiare ma per riportare la Samp in Serie A. Progetti ambiziosi. Giovedì era a Milano, ha incontrato l'agente di Gennaro Tutino: è lui la prima scelta per l'attacco. C'è una concorrenza forte, ma la Samp spinge. Vuole regalarsi questo grande colpo in avanti. C'è la possibilità di fare cassa con i gioielli non leoni, tenendolo ma vendendolo subito in modo da portare a casa quel tesoretto utile per poi finanziare quei due-tre colpi necessari per alzare l'asticella. La base della Samp è comunque una base discreta. La squadra ha centrato i playoff l'anno scorso. Vanno inseriti ovviamente due o tre elementi importanti per fare quell'ultimo salto di qualità e puntare alla promozione. Tutino in tal senso sarebbe un grande colpo. È un attaccante che se sta bene in B fa la differenza: ha portato in A la Salernitana e ha fatto venti gol l'anno scorso col Cosenza".





Su Leoni, Schira ha detto: "Ci sono tanti interessamenti e l'Inter è una squadra sicuramente molto calda. Il Napoli si è inserito: in Italia, sono secondo me le due pretendenti maggiormente in questo momento avanti nella corsa a Leoni. Si era interessata la Juve, ma oggi è più defilata. La Roma ha fatto un sondaggio, così come il Torino, ma non hanno affondato. Inter e Napoli invece si sono già sedute a parlare con Accardi, hanno già intavolato dei discorsi significativi. Non escludo anche ovviamente qualche inserimento estero, perché comunque il suo agente è molto bravo, molto forte anche sul mercato internazionale, quindi non è escluso che possa arrivare poi una proposta dall'estero: Monaco o Tottenham sono squadre che hanno mandato degli emissari a visionare il giocatore nei mesi scorsi, perché comunque parliamo di un 2006 che giocava titolare e non ce ne sono molti a questi livelli. Per vari motivi, Inter e Napoli siano più avanti, anche perché i rapporti sono molto buoni sia con l'Inter, dove magari può essere messa in piedi qualche operazione per qualche giovane tipo Fontanarosa, ma non solo, ma anche col Napoli: ad esempio, alla Samp piace molto Vergara, il centrocampista offensivo classe 2003. Ha avuto un grave infortunio l'anno scorso alla Reggiana, ma che è un talento cristallino che aveva incantato tutti in primavera e che Accardi poi ha già avuto un anno fa".