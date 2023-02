Sampdoria, Romei rassicura: "Il piano per mettere in sicurezza il club c'è"

"Oggi abbiamo superato la scadenza del 16 febbraio grazie all'aiuto della squadra e abbiamo avviato una composizione negoziata della crisi per prevenire una situazione di squilibrio finanziario in cui ci troviamo. Abbiamo presentato un piano, ora dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club". A parlare è l'avvocato Antonio Romei, componente del cda della Sampdoria, ai microfoni della "Politica nel pallone" su Gr Parlamento.

Romei ha fatto il punto sul momento difficile della squadra ma soprattutto del club dopo che sono andate deserte sei assemblee straordinarie per la ricapitalizzazione e solo grazie ad alcune rinunce dei giocatori è stato possibile pagare gli stipendi evitando la penalizzazione. Club che rimane comunque in vendita. "La trattativa Barnaba non è andata a buon fine perché aveva condizioni non verificate. Ogni trattativa deve trovare incontro tra venditore e acquirente e questo finora non c'è stato. Anche io mi chiedo il perché si fatichi a trovare un acquirente per un club così prestigioso. Le trattative si fanno negli studi legali, non con i comunicati. Noi facciamo di tutto per mantenere la categoria ed evitare conseguenze più dolorose e lavoriamo solo per questo. Le trattative - ha aggiunto Romei - le fa il trustee con l'advisor e non abbiamo alcuna possibilità di interferire nel processo di vendita che è standardizzato e, se ci sono trattative, devono essere riservate per definizione".

La Sampdoria non ha perso però l'affetto dei tifosi, nonostante il penultimo posto e l'incredibile record negativo di non aver ancora vinto in casa in tutto il campionato. "I tifosi vanno solamente ringraziati. Sono 13 mesi che lavoriamo per dare speranze, e io ancora oggi sono fiducioso affinchè si trovi una soluzione. Ci sono tutti i presupposti, ma serve che ci sia qualcuno disposto a investire nel club. Noi più di mantenere il club in regola non possiamo fare. Secondo me la Samp è una grande opportunità, abbiamo ancora qualche mese di fronte a noi".