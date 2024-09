Sampdoria, Riccio si presenta: "Un vanto essere in una squadra così forte"

"Per me è un vanto, un orgoglio essere arrivato in una squadra così forte e in un club storico come la Sampdoria dopo avere fatto tutta la trafila nella Juventus e avere esordito in B con il Modena. Non vedo l'ora di scendere in campo. Mi considero un difensore veloce, esplosivo ma dovrò dimostrarlo sul campo. Mister Sottil ha giocato nel mio ruolo, quindi potrà insegnarmi tanto. Il nostro reparto è un mix tra giovane e anzianotti, ci aiuteremo a vicenda. Qui ritrovo Sekulov, che per me è come un fratello, siamo cresciuti insieme e insieme trascorriamo anche le vacanze".

Lo ha detto Alessandro Pio Riccio, difensore della Sampdoria e ultimo acquisto della campagna del direttore sportivo Accardi, al media ufficiale del club.