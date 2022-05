Sampdoria, recupero per i protagonisti del derby. Tattica e partitella per tutti gli altri

di Marco Innocenti

La squadra è già tornata in campo per preparare la sfida contro la Lazio. Martedì doppia seduta al Mugnaini

Ripresa a due velocità a Bogliasco, dove la Sampdoria è tornata ad allenarsi all'indomani del derby vinto sabato contro il Genoa. La squadra di Giampaolo, in vista della prossima trasferta in casa della Lazio, ha sostenuto una seduta di allenamento nella quale i calciatori scesi in campo sabato hanno svolto lavori aerobici di recupero mentre tutti gli altri sono stati impegnati in un'esercitazione tecnica e poi in una partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani, martedì, in programma una doppia seduta.