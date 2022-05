Sampdoria, Quagliarella verso il rinnovo: pronto un prolungamento fino al 2023

di Marco Innocenti

Invariata la parte economica, intorno ai 500mila euro a stagione più bonus legati al raggiungimento degli obiettivi

Fabio Quagliarella non si lascia abbattere dall'età che avanza. Il capitano della Sampdoria, anzi, vuole continuare a stupire tutti da dentro al campo. "A 39 anni - aveva detto nel post partita di San Siro - non posso certo pretendere di giocarle tutte", ma per lui non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpe al fatidico chiodo. E anche la società sarebbe sulla stessa lunghezza d'onda, tanto che anche nell'intervista rilasciata a Forever Samp mercoledì scorso, lo stesso presidente Marco Lanna aveva dato ampie rassicurazioni sulla sua permanenza in blucerchiato, lottando sul campo e non dietro una scrivania.

Per lui sarebbe pronto un prolungamento di contratto fino al 2023, a cifre in tutto e per tutto simili a quelle attuali, intorno ai 500 mila euro a stagione a cui andrebbero ad aggiungersi alcuni bonus legati agli obiettivi.