Sampdoria, Pirlo: "Vittoria che ci permette di passare una sosta serena. Stankovic? Bravo lui, avevamo studiato i loro tiratori"

Pirlo soddisfatto dopo il terzo successo consecutivo della sua Sampdoria, che proietta i blucerchiati al settimo posto in classifica a quota 40 punti.

"Vittoria fondamentale che ci permette di passare una sosta serena per lavorare bene e per poter recuperare giocatori. Diamo continuità alle due vittorie precedenti. tanti episodi, ma sapevamo di trovare un ambiente caldo. Siamo stati bravi a restare in partita, ormai abbiamo acquisito la mentalità della Serie B. Stankovic è stato bravo, abbiamo studiato anche stamattina i loro tiratori, ci ha messo tanto del suo. Siamo riusciti a portarla a casa con delle giocate provate anche in settimana, come quella delle combinazioni strette per mettere il giocatore davanti alla porta. Ora guardiamo la classifica per qualche giorno, non ci deve influenzare: restiamo tranquilli e continuiamo a lavorare, perchè è grazie al sacrificio e al lavoro che abbiamo raggiunto questa posizione di classifica".